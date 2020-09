Giallo a Napoli: Milik non viene convocato per le amichevoli ma punta i piedi

Giornata convulsa per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso che non ha convocato per le amichevoli l’attaccante Milik. ‘Ringhio’ ha poi ammesso che il polacco non rientra più nei piani tecnici della società e deve cercarsi una squadra: “L’anno scorso siamo stati chiari con lui sia io che la società. Volevamo che rinnovasse il suo contratto con noi, ma non ha voluto. Adesso in rosa abbiamo acquistato due attaccanti, quindi bisognerà trovare una soluzione altrimenti non sarà facile”. Ma secondo quanto affermato da Sky, Milik ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi da Napoli rispettando così il suo contratto. Vuole giocarsi le sue carte per due motivi: il Napoli ancora non ha raggiunto accordi con alcun club e questi stessi club, tra i quali la Roma, che comunque non vengono ritenuti superiori al Napoli dal polacco. Ora potrebbe esserci un muro contro muro, oppure il club azzurro abbasserà le pretese per non perdere a giugno l’attaccante a zero euro. Questo stop influenza anche la trattativa tra Dzeko e la Juventus. Gattuso è stato chiaro nell’ammettere che per l’attacco ci sono i neo azzurri Osimhen e Petagna. Il Napoli continua a chiedere almeno 35 milioni per la cessione di Milik.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE