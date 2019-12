Giallo Ibrahimovic, Galliani racconta: “Lo chiamo al telefono ma… non risponde”

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Ritiro, Serie A o altre piste meno blasonate. Regna ancora l’incertezza. Chi ha provato, invano, a saperne di più è stato Adriano Galliani, ex dirigente del Milan attualmente al Monza.

Ai microfoni di Radio Binario Sport, Galliani è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic e del suo potenziale ritorno in rossonero rivelando un particolare retroscena che preoccupa: “Ibra non risponde più al telefono. Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare perché gli volevo chiedere proprio del Milan, ma non ho ricevuto risposta…”, ha detto l’ex amministrato delegato rossonero sullo svedese.

LA MOSSA DEL MILAN PER L’ATTACCANTE

GALLIANI CI HA PROVATO