Giovinco, clamorosa pista italiana: il Benevento sogna il colpo per la Serie A

Sebastian Giovinco di nuovo in Serie A. Questa la bomba lancia da Il Mattino che scrive come il Benevento stia sognando in grande per la promozione oramai conquistata nella massima serie. Secondo quanto si apprendeIl nome in cima al taccuino del ds Foggia è quello dell’ex attaccante di Parma e Juventus, che dopo aver girovagato per il mondo potrebbe tornare in Italia.

La Formica Atomica ha un ingaggio fuori portata per i sanniti ma il patron Vigorito ci spera e vuole regalarsi un colpo ad affetto. Da battere anche la concorrenza di altri club, tra cui proprio la sua ex squadra Parma. I costi elevati dell’operazione potrebbero essere ridimensionati dall’emergenza coronavirus. Il presidente del Benevento sembra volerci tentare fino alla fine. Giovinco in Serie A non è poi così impossibile.

L’APERTURA DI GIOVINCO