Giovinco ‘sogno di mezza estate’: la Formica Atomica può tornare in Serie A

Certi amori non finiscono, fanni giri immensi e poi ritornano. Diceva così la canzone e potrebbe vedersi concretizzarsi nella realtà in quel di Parma. Infatti, come scrive Tuttosport, la squadra ducale avrebbe in mente un clamoroso ritorno per l’attaccoa. Sebastian Giovinco.

Giovinco: la nuova idea del Parma

Da quanto si apprende, il Parma punta ad un ritorno eccellente: il club emiliano starebbe puntando a Sebastian Giovinco. L’avventura del fantasista all’Al Hilal può considerarsi praticamente finita e dopo i rumors che avevano già ipotizzato in passato il clamoroso ritorno, chissà che la dirigenza ducale non possa davvero mettere a segno il grande colpo. In avanti Giovinco farebbe ancora la differenza in Serie A. Faggiano, ds gialloblù, potrebbe far registrare un grande affare per entusiasmare la piazza e sognare, magari, un piazzamento europeo nella prossima stagione.

