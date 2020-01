Giroud, addio vicino al Chelsea: Inter in pole position

Le strade di Olivier Giroud e del Chelsea sembrano destinate a separarsi. L’attaccante francese vuole trovare spazio e continuità. I Blues, dal canto loro, vogliono cederlo per intascare una somma da impiegare velocemente sul mercato. Anche per questo motivo, come riportato da Telefoot, l’Inter sembra in netto vantaggio su tutte le concorrenti. Addirittura l’affare potrebbe realizzarsi già a gennaio, nel mercato di riparazione. Il centravanti francese, del resto, sembra orientato a trasferirsi a Milano, escludendo Bordeaux e West Ham.