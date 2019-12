Giroud: “Difficile che rimanga al Chelsea a gennaio, Francia una possibile destinazione”

In bilico più che mai il futuro al Chelsea dell’attaccante Olivier Giroud, dopo che mister Frank Lampard lo ha messo in secondo piano della rosa, complice anche e soprattutto l’exploit di Tammy Abraham. “Sarà difficile che io rimarrà al Chelsea – ha detto il campione del mondo con la Francia a Russia 2018 -. Farò una chiacchierata con l’allenatore, è probabile che ci sarà un cambiamento perché qui non ho abbastanza possibilità di esprimermi in campo. Al momento sono un giocatore dei Blues, ho ancora alcune partite prima dell’apertura della sessione invernale di calciomercato (1° gennaio, ndr). Quindi ci sederemo attorno ad un tavolo e troveremo la soluzione migliore per me, la Francia è una delle soluzioni possibili”.

Insomma, la cessione di Giroud a gennaio è plausibile, anche perché il contratto scade in estate e molto probabilmente il Chelsea, per non perderlo a zero a giugno, sceglierà di cederlo subito.