Giroud: “Ho ricevuto offerte dall’Italia, il mio futuro…”

Olivier Giroud è stato più volte vicino all’Italia, la notizia era già nota e adesso è stato proprio l’attaccante francese a confermarlo. Prima l’Inter di Conte, poi la Lazio di Inzaghi, alla fine ci ha pensato anche la Juventus di Pirlo. Giroud scopre le carte riguardo a trattative ed offerte passate, iniziando a guardare con interesse anche al futuro.

LE PAROLE DI GIROUD

“Non è escluso che io possa iniziare una nuova avventura in un campionato estero, se il mio fisico mi permetterà di continuare sarò felice di cominciare un nuovo percorso – ha spiegato l’attaccante ai microfoni di RMC. Mi piacerebbe giocare negli USA e in Italia, non ho mai fatto mistero. Dal paese italiano ho ricevuto anche delle offerte”.