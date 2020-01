Giroud-Inter, ci siamo. Lampard conferma: “Non per forza deve arrivare un sostituto prima che vada via…”

Giroud-Inter, ci siamo. Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha fatto il punto sulla situazione di mercato relativa al bomber francese, corteggiato dai nerazzurri e non solo. Ecco le sue parole in conferenza stampa prima della sfida contro il Burnley:

VIA LIBERA – “Se deve arrivare un sostituto prima che vada via? Non necessariamente. Se la situazione si rivelerà giusta per tutti, in primis per noi, allora vedremo se potrà lasciare il club. È stato un grande professionista qui, ha continuato ad allenarsi professionalmente pur non avendo molte opportunità di giocare. Ma devo ancora prendere una decisione per la squadra. Non è ancora stato fatto nulla. Penso che il suo agente abbia parlato con il club, ma fino a quando non sarà stato fatto tutto, rimarrà un giocatore del Chelsea”, ha concluso il tecnico.