Giroud, nuovo sgarbo all’Arsenal? La possibile meta fa infuriare i Gunners

Non si può certamente affermare che Olivier Giroud sia un giocatore capace di farsi parecchi scrupoli nel cambiare squadra, rimanendo nella stessa città. E’ accaduto nel suo trasferimento dall’Arsenal al Chelsea. Ironia della sorte, con i Blues ha conquistato l’Europa League ai danni dei Gunners, in una serata magica per il francese, autore di un gol in finale. Normale dunque che i tifosi della Londra biancorossa non possano soffrire Giroud, considerato alla stregua di un traditore. Tuttavia, in Inghilterra circola la notizia di un possibile passaggio del francese al Tottenham, un altro club londinese avversario dell’Arsenal. E i Gunners si sono già scatenati sui social, definendo l’ex attaccante un “serpente”. Il doppio tradimento fa davvero paura.