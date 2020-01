Giuseppe Rossi sogna il ritorno: può ripartire dalla Spagna

Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna: Giuseppe “Pepito” Rossi potrebbe tornare nuovamente in campo. L’attaccante, ora svincolato dopo tante stagioni sfortunate a causa dei ripetuti infortuni, sembra vicino a un club spagnolo. Si tratta del Malaga, club decaduto negli ultimi anni dopo la partecipazione alla Champions League 2012/13. Lo riporta Malaga Hoy. Per Rossi si tratterebbe di un ritorno in terra spagnola dopo l’esperienza positiva con il Villarreal. Poi l’avventura con la Fiorentina e l’inizio dei guai fisici in rapida successione che lo hanno portato a rimanere senza squadra. L’ultimo club in cui ha militato è il Genoa nel 2017/18.