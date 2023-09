Gnonto, l’Everton ci riprova ma il Leeds fa muro. Si lavora per il rinnovo

Il futuro di Willy Gnonto è ancora tutto da decifrare. Dopo i continui "litigi" con il Leeds, l'attaccante italiano era entrato nel mirino dell'Everton che poi però non è riuscito ad effettuare l'offensiva decisiva in tempo. Ora, a mercato chiuso, il club inglese ha sondato il terreno per capire se c'è le possibilità di ingaggiarlo per la prossima sessione, per gennaio. Una richiesta di informazioni immediatamente respinta da parte del Leeds, che non ha alcuna intenzione di vendere l'attaccante. Nonostante le divergenze, infatti, i whites puntano forte sul talento di Willy e non vogliono lasciarlo andare. Anzi è loro intenzione blindarlo rinnovandogli il contratto. Un prolungamento volto a riappacificare i rapporti con il calciatore, con un amento dell'ingaggio che sa quasi di un regalo di scuse o di "bentornato in squadra, non ci lasceremo mai più".