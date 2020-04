Godin, è già addio all’Inter? Due top club europei si fanno avanti

Dopo una sola stagione Diego Godin e l’Inter potrebbero già dirsi addio. Infatti, il difensore uruguaiano non sembra essersi del tutto integrato con il calcio italiano e per questo sembra vicina l’ipotesi di una cessione al termine di questa annata. Lo riporta Tuttosport. Sempre secondo lo stesso quotidiano, l’ex Atletico Madrid sarebbe corteggiato da due club esteri. Da una parte c’è il Manchester United che ha superato il Tottenham nella corsa tra le big della Premier League. Una proposta che sembra intrigare Godin. Dall’altra parte c’è l’interesse del Valencia, che però dovrebbe convincere l’uruguaiano a tornare in un campionato da avversario dei Colchoneros.