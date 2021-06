Godin, possibile addio al Cagliari: tentazione dalla Russia

Il difensore uruguaiano potrebbe lasciare la Serie A dopo due stagioni

Dopo due stagioni, potrebbe essersi conclusa l'avventura di Diego Godin in Serie A . Il difensore uruguaiano, passato in estate dall' Inter al Cagliari , avrebbe ricevuto importanti offerte di mercato dalla Russia. Lo afferma Sky Sport. Il centrale difensivo sudamericano ha un contratto che lo lega al club italiano fino al 30 giugno 2023, ma il club sardo potrebbe anche cederlo di fronte a un'ottima offerta. Attualmente, sulle sue tracce ci sarebbe la Dinamo Mosca, che avrebbe proposto a Godin un triennale a 12 milioni di euro a stagione. Una somma importante.

Per il momento, l'avventura italiana di Godin non è stata troppo esaltante. Nella prima stagione all'Inter ha faticato inizialmente ad adattarsi al modulo scelto da Antonio Conte. Migliore la seconda parte dell'annata. Poi il trasferimento al Cagliari, con cui ha raggiunto una faticosa salvezza. Diego può nutrire più di un rimpianto per gli infortuni rimediati durante questi ultimi mesi, che hanno fortemente condizionato il suo rendimento.