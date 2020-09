Godin, sì al Cagliari per… sua moglie

Nulla di ufficiale, almeno per ora. Ma il futuro di Diego Godin sembra essere al Cagliari. E una delle motivazioni principali potrebbe essere… sua moglie.Il difensore centrale dell’Inter sembra essere in procinto di passare in Sardegna, esattamente dove la sua compagna di vita è nata.

Godin al Cagliari: questioni di… origini

Uno dei motivi che potrebbe spingere Godin ad accettare il trasferimento al Cagliari potrebbe essere sua moglie Sofia. Il perché è da ricondurre alle sue origini. La donna, infatti, è la figlia di José Oscar Herrera, detto Pepe, che conta ben 147 presenze in rossoblù dal 1990 al 1995.

Non solo. Sofia è nata proprio a Cagliari e questo potrebbe spiegare molte cose. Il centrale uruguaiano è pronto in qualche modo a far felice sua moglie che potrebbe dunque tornare alle sue origini.