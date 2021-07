Gollini, Donnarumma e non solo, ecco tutti i portieri italiani all’estero

Tanti portieri negli ultimi 25 anni hanno avuto l'opportunità di giocare all'estero. Ecco tutti i nomi illustri

Pierluigi Gollini e Gigio Donnarumma , sono gli ultimi portieri italiani che hanno superato i nostri confini per giocare all'estero, ma non si tratta certamente degli unici, anzi, c'è una nutrila lista di predecessori.

PELLIZZOLI - Ivan Pellizzoli e Gianluca Curci (entrambi ex Roma), decisero di intraprendere la carriera all'estero. Il Primo giocò nella Lokomotiv Mosca, il secondo nelle fila di Mainz, Eskilstuna e Hammarby. A questi due si aggiunge Stefano Sorrentino (ex Chievo Verona) , lo ricordiamo con le maglie di AEK Atene e Recreativo Huelva.

SPAGNA - Nella Liga Spagnola hanno giocato anche tre portieri legati in qualche mondo al Milan , il primo Alberto Brignoli , segnò un gol ai rossoneri in un rocambolesco 2-2, gli altri due sono Abbiati e Storari , i quali hanno giocato nella squadra rossonera. Il primo ha militato nelle fila dell'Atletico Madrid, il secondo in quelle del Levante.

INGHILTERRA - L'inghilterra è quella che ha ospiato più portieri italiani, ricordiamo Amelia, Ambrosio e Carlo Cudicini nelle fila del Chelsea, Matteo Sereni all' Ipswich Town, Marco Silvestri nelle fila del Leeds, Viviano all'Arsenal (così come Mannone), Taibi al Manchester United e Daniele Padelli al Liverpool, primo e unico portiere italiano nelle fila dei Reds .

FRANCIA - Anche la Francia sembra una meta gradita per gli estremi numeri 1, possiamo ricordare Buffon e Sirigu militare nel PSG, De Santis al Monaco (lui ha anche giocato in Spagna nelle fila del siviglia), così come Flavio Roma, con il quale arrivò a disputare una finale di Champions League, persa per 3-0 nel 2004 contro il Porto allenato da Josè Mourinho.