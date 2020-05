Gotze, addio al Borussia Dortmund: si affida al procuratore di Emre Can

Messo da parte e scaricato. Mario Gotze non farà parte della squadra della prossima stagione del Borussia Dortmund. In scadenza di contratto col club,, il calciatore classe ’92 non rinnoverà il suo contratto e in estate sarà libero di andare in un’altra società. Dopo le parole del direttore sportivo Zorc, arrivano altre conferme sull’addio di colui che regalò con il gol decisivo il mondiale alla Germania nel 2014.

CIAO CIAO GOTZE – Da diverse settimane Gotze ha iniziato a cercare altra sistemazione. Sul tedesco tante voci, anche quelle che lo vorrebbero molto vicino a qualche club italiano come Roma o Milan. Secondo quanto riporta la Bild, per agevolare la transizione in un’altra squadra, il giocatore avrebbe deciso di cambiare procuratore affidandosi a Reza Fazeli, lo stesso agente del centrocampista ex Juventus Emre Can da poco trasferitosi proprio al Dortmund. Da capire, ora, quale sarà la squadra che vorrà puntare sul calciatore. Esclusa a priori la Bundesliga, il futuro di Gotze potrebbe essere in Italia, in Serie A. Non è da scartare, però, l’ipotesi Premier League o la Ligue 1.