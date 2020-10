Gotze ci riprova e riparte dal PSV: “Sono sicuro che questa sarà una piacevole avventura”

Mario Gotze ci riprova, dopo le ultime stagioni piuttosto deludenti, il calciatore tedesco riparte dal campionato olandese e più nello specifico dal Psv Eindhoven. Negli ultimi giorni di mercato il calciatore ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund era stato avvicinato al Milan, ma il super ingaggio da 5 milioni richiesto dal trequartista ha fatto svanire sul nascere l’idea. Adesso Gotze riparte dall’Olanda per provare a far sparire i fantasmi, in una sorta di maledizione che il giocatore si porta avanti dal 2014, visto che da allora in poi il giocatore non è mai più riuscito a incidere.

“SONO PRONTO”

“Ho avuto un sacco di offerte quest’estate, ma sono una persona emotiva e faccio le mie decisioni con il cuore”, ha detto Gotze. “Mi sento pronto per una sfida molto diversa e sono fiducioso sul fatto che questa sarà un’avventura molto piacevole per me”. Così ha parlato Gotze nelle sue prime ore da calciatore del PSV.