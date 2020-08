Gotze, la nuova pista porta in… Arabia: il tedesco al posto di Giovinco all’Al-Hilal

Mario Gotze deve ancora decidere il proprio futuro. Dopo essersi svincolato dal Borussia Dortmund al termine del suo contratto, il tedesco è ancora senza squadra. In un primo momento si era parlato di Roma, ma anche di diverse opzioni dalla Premier League. Adesso, però, pare che il trequartista campione del mondo con la Germania possa addirittura finire in Arabia…

Gotze al posto di Giovinco

Secondo quanto scrive TMW, Gotze avrebbe ricevuto una proposta dall’Al-Hilal, club arabo, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un triennale da 7 milioni di euro. In realtà il tedesco non sarebbe esattamente una prima scelta. Infatti, la società avrebbe intenzione di puntare su di lui solo in caso di addio della vera stella della squadra, l’italiano Sebastian Giovinco. La Formica Atomica era stata accostata anche al Genoa e in caso di addio vedrebbe prendere il suo posto proprio dal tedesco, la cui priorità, va detto, resta comunque una squadra europea.

