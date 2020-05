Götze scaricato per video social, in Argentina lo chiamano: “Qui libero di usarli”

Mario Götze dirà addio al Borussia Dortmund al termine della stagione. Ai noti rumors di mercato si sono aggiunti anche quelli relativi ad uno dei motivi scatenanti dei malumori tra il club e il giocatore tedesco: un video social che avrebbe fatto infuriare la società.

Il calciatore si era reso protagonista di un simpatico filmato su Tik Tok in compagnia della fidanzata in cui si scambiava il vestiario. Una trovata curiosa e divertente che, però, non sarebbe piaciuta al Borussia Dortmund. Da qui, la decisione definitiva di rinunciare alle sue prestazioni al termine della stagione in corso. Ecco allora che prendendo spunto dalla vicenda, dall’Argentina è arrivata una simpatica proposta da parte del Sacachispas, club che milita in terza divisione. Con un messaggio pubblicato su Twitter, arriva il tentativo: “Il Borussia Dortmund vuole allontanare Gotze a causa dei social. Vieni da noi, Mario, ti lasceremo fare quello che vuoi in rete“. Il classe 1992 accetterà?…