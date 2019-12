Graziani consiglia la Juventus: “Centrocampo? Ecco chi prenderei…”

Un intenso testa a testa tra Inter e Juventus per la leadership del campionato, con la Lazio pronta ad inserirsi come guastafeste. Il campionato di Serie A, fin qui, è stato avvincente, con nerazzurri e bianconeri che si stanno dando battaglia per la conquista dello scudetto. Un duello il cui esito dipenderà anche dall’imminente mercato di gennaio, con Ciccio Graziani che, ai microfoni di Radio Sportiva, ha voluto dare un consiglio ai campioni d’Italia in carica.

CENTROCAMPO – “Credo che Allan sarebbe un rinforzo e un’alternativa importante, ma penso che alla fine i bianconeri terranno Emre Can, magari per fargli dimostrare qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto fino ad oggi”.

DALL’ARGENTINA: CLAMOROSO PSG, VUOLE UN BIG DELLA JUVENTUS