Gremio, per la firma di Douglas Costa atteso il sì dalla Juventus

La Juventus lo pagò tantissimo dal Bayern Monaco il brasiliano mai esploso

L'esterno della Juventus Douglas Costa, in prestito al Bayern, ha accettato di tornare dopo 11 anni al Gremio. Accordo di 2,5 anni con possibilità di prorogarlo per altri sei mesi. Il trasferimento deve ora essere approvato dalla Juventus, con la quale Douglas Costa è sotto contratto fino all'estate 2022. Il Bayern ha preso in prestito il 30enne brasiliano a ottobre. Douglas Costa non gioca da tre mesi a causa di una frattura del metatarso. Nella stagione in corso, il calciatore ha giocato 22 partite e ha segnato 1 gol con i campioni del Mondo per club.