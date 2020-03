Griezmann-Barcellona, è già divorzio? Può essere la chiave per Neymar

Era arrivato come il grande acquisto estivo. A distanza di quasi un anno dal suo approdo al Barcellona, Antoine Griezmann rischia di apparire come un flop clamoroso. Il suo adattamento al gioco dei Blaugrana si è rivelato più difficoltoso del previsto. E ora potrebbe lasciare dopo una sola stagione. Il giocatore, infatti, sembra destinato a finire nella trattativa tra il Barça e il Paris Saint-Germain come contropartita tecnica. Secondo quanto riportato da Sport, Griezmann cederebbe il posto in Catalogna a Neymar, pronto a lasciare Parigi dopo tre anni. Si va verso un clamoroso scambio in vista dell’estate.