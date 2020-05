Guardiola in Serie A: l’annuncio del suo assistente

Il futuro di Pep Guardiola torna prepotentemente alla cronaca sportiva. Il manager del Manchester City è stato a lungo accostato ad altri club al di fuori degli inglesi e la possibile esclusione dei Citizens dalle coppe potrebbe essere argomento più che valido per tornare a sognare di vedere il tecnico in Italia…

Ad apportare ulteriori speranze alla Serie A, è stato nelle scorse ore il suo amico, nonché assistente, Manuel Estiarte che ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX.

Guardiola pensa all’Italia

Dopo i tanti rumors che la scorsa estate lo volevano al posto di Massimiliano Allegri alla Juventus, ecco altri indizi che potrebbero portare Guardiola veramente in Serie A. Estiarte, infatti, ha annunciato cosa ci sia nei piani futuro del catalano: “Futuro in Italia? Posso dire che Pep ama l’Italia e ha mantenuto amicizie e affetti. E la Serie A sta recuperando da momenti meno splendidi che ha vissuto in tempi recenti”, ha esordito l’assistente dell’allenatore che poi ha ammesso: “L’idea di partenza, quando Guardiola cominciò ad allenare, era di farlo nei quattro grandi campionati: Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Ecco perché, pur non dicendo che questo accadrà con certezza, dico che è nei suoi piani allenare anche in Italia”.

Non solo Italia nel futuro di Pep

Ma di recente Guardiola è stato accostato anche al Barcellona per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. A parlarne è stato l’ex patron Joan Laporta al Times: “Mi piacerebbe che tornasse, ma è una decisione che deve prendere lui. È un riferimento per il Barcellona e molti catalani vorrebbero che fosse di nuovo l’allenatore blaugrana. Parlerò a tempo debito della persona che vorremmo far sedere sulla panchina del Barça nel 2021”.