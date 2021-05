Guardiola punta Sergio Ramos: la proposta di contratto

Guardiola mette nel mirino Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid

La delusione per la sconfitta in finale di Champions League è stata cocente. Pep Guardiola ci riproverà, magari con qualche rinforzo in più, come è solito fare il Manchester City di stagione in stagione. Questa volta nel mirino c’è un top player assoluto, che porterebbe un pezzo di storia con sé. Stando a quanto riporta ESPN, nel mirino dei Citizens c’è Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid.