Guardiola ricostruisce l’attacco del City: piace un ex Juventus

La stagione del Manchester City è stata finora positiva, ma non esaltante come sperato. Sfumata prematuramente la Premier League, i Citizens sono chiamati al riscatto in Champions, competizione in cui non raggiungono la semifinale dal 2015/16. Pep Guardiola non fa sconti e pretende una squadra subito all’altezza delle aspettative. Il tecnico catalano chiede rinforzi, anche perché dovrà fare i conti con la dolorosa cessione di Leroy Sané al Bayern Monaco.

BAYERN

Proprio con il bavaresi potrebbe nascere un dialogo per intavolare una sorta di scambio. Con Sané ormai ufficializzato dai campioni di Germania, il posto nell’attacco di Flick inizia a scarseggiare. Ecco che dunque prenderebbe quota l’ipotesi di un trasferimento alla corte di Guardiola da parte di Kingsley Coman. Ex Juventus, l’esterno francese è una vecchia conoscenza dell’allenatore spagnolo che lo ha avuto alle sue dipendenze per una stagione.