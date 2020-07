Guardiola, sgambetto all’Inter per Cancelo: deciso il futuro del difensore

Doveva essere il grande innesto per le corsie del Manchester City. Joao Cancelo non ha vissuto una stagione semplice con i Citizens e si rincorrono le voci di un suo imminente addio dopo una sola stagione. Il terzino portoghese, dotato di una velocità di punta elevatissima, potrebbe essere ceduto in estate e magari fare ritorno in una sua ex squadra: l’Inter. I nerazzurri sono in cerca di un esterno difensivo con grande spinta e Cancelo farebbe al caso loro.

GUARDIOLA

Tuttavia bisogna anche fare i conti con i piani di Pep Guardiola. Il tecnico dei Citizens, infatti, non sembra contrariato di fronte all’ipotesi di cedere il proprio gioiello, ma non all’Inter. Secondo quanto riportato da Don Balon, Cancelo verrebbe dirottato al Barcellona per avere in cambio il connazionale Nelson Semedo. Il difensore dei blaugrana sarebbe stato valutato positivamente da Guardiola, pronto allo scambio che risulterebbe uno sgambetto ai piani dell’Inter.