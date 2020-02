Guarin prepara il ritorno in campo: vicina l’intesa con un club brasiliano

Fredy Guarin ha deciso: vuole tornare presto in campo per rilanciarsi e continuare la sua carriera da calciatore. L’ex centrocampista dell’Inter aveva scelto il Vasco da Gama dopo l’avventura in Cina allo Shanghai Shenhua. Un’avventura durata fino al 31 dicembre 2019, quando la società non ha rinnovato il contratto. Osservando quanto postato sui social, con una foto su un aereo diretto a Rio de Janeiro e i pallini bianco e neri, sembra vicino il ritorno con il club brasiliano. Si prospetta un biennale proprio con il Vasco da Gama. Le trattative tra calciatore e dirigenza proseguono, ma sembrano lasciar intendere un accordo imminente.