Guendouzi sempre più lontano dall’Arsenal: l’Inter sfida tre top club

Seconda esclusione consecutiva: Mikel Arteta non fa sconti nei confronti di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese è stato messo in punizione per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli avversari nel match tra il suo Arsenal e il Brighton. Un modo di fare irridente che non solo non ha evitato la sconfitta, ma ha persino spinto l’allenatore ad adottare una soluzione drastica. Così, dopo l’esclusione nella sfida vittoriosa contro il Southampton, Guendouzi non ha potuto scendere in campo nemmeno in FA Cup nei quarti di finale con lo Sheffield United.

MERCATO – Inevitabilmente questo episodio ha acceso il mercato. Il profilo del ragazzo transalpino piace a diversi club. L’Inter ha messo gli occhi su di lui per puntellare la mediana di Antonio Conte. Tuttavia per i nerazzurri non sarà una passeggiata acquistare il giocatore dell’Arsenal. Anche Barcellona, Manchester United e Paris Saint-Germain hanno fiutato l’affare e sono pronti a dar vita a una vera e propria asta di mercato.