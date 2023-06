Gundogan dice di “si” al Barcellona: presto l’ufficialità

Arrivano novità dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Ilkay Gundogan, grande protagonista del finale di stagione del City e a contratto ormai scaduto. Secondo quanto riportato da Sport, il centrocampista avrebbe deciso di dare priorità al Barcellona con il quale avrebbe già preso un accordo definitivo fino al 2026. Dunque, l'ex Borussia Dortmund avrebbe già detto di "si" riguardo il trasferimento in Spagna, ma nulla sarebbe ancora stato annunciato a causa delle difficoltà economiche del club. Medesima situazione che rese complicato il ritorno di Lionel Messi in catalogna. Ma presto arriveranno novità. Perché il calciatore vuole mettere un punto sulla telenovela che gli si è creata intorno o, quantomeno, informare i tifosi del City che non rinnoverà.