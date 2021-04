Gundogan: “Lo Schalke 04 mi cacciò da bambino, poi li rifiutai”

Il centrocampista del Manchester City Gundogan ha raccontato il suo addio allo Schalke 04

Il Manchester City si appresta a giocare la semifinale di Champions contro il Paris Saint-Germian, per quello che si preannuncia come uno degli spettacoli calcistici più affascinanti della stagione. Il centrocampista dei CitizensIlkayGündogan ha rilasciato un’intervista a The Players Tribune, in cui ha parlato del suo passato allo Schalke 04 quando era un bambino: "Avevo otto anni quando ho capito per la prima volta quanto sia crudo questo business. Avevo appena ottenuto ciò che ogni bambino di Gelsenkirchen sogna: giocare nell'accademia dell'FC Schalke 04. Ero così orgoglioso, il solo fatto di indossare questa maglia era qualcosa di fantastico”.