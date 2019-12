Haaland al Manchester United? Il padre nega tutto con foto in aeroporto…

Dopo un inizio di stagione da sogno con la maglia del Salisburgo, Erling Braut Haaland è diventato la star del mercato. Tante le big interessante al giovane classe 2000 tra cui anche Juventus, Milan e diverse altre grandi d’Europa.

L’ultima indiscrezioni, rilanciata in Svezia da Aftenbladet, aveva destato tanto scalpore. Il giornale voleva Haaland in partenza per Manchester per firmare con lo United. La risposta dei diretti interessati non si è fatta attendere e a smentire la situazione ci ha pensato il padre dell’attaccante con tanto di scatto social che ha fatto il giro di Twitter e non solo.

“Il giocatore vola a Manchester per firmare con lo United”, affermavano le indiscrezioni. Rivolgendosi direttamente al giornalista che aveva dato inizio a quelle voci, Alfie Haaland ha commentato: “Prova ancora…”. Con tanto di scatto del figlio davanti allo schermo con tante destinazioni. Il mistero sul futuro del giovane bomber è destinato a continuare…