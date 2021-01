Haaland, boom Chelsea: blues pronti ad offerta monstre in estate

Erling Haaland in Premier League molto presto. La bomba di mercato relativa all’attaccante del Borussia Dortmund arriva dal The Atheltic che mette il Chelsea in pole position e soprattutto pronta a tutto per strappare il giovane centravanti alle rivali europee.

Secondo quanto si apprende, i blues avrebbero intenzione di anticipare i tempi per l’acquisto del bomber norvegese. Sul giocatore ci sarà una clausola da 75 milioni di euro ma sarà attiva unicamente dalla fine della stagione 2021-22. Ecco perché, nonostante le difficoltà economiche di tutto il mondo del calcio a causa dell’emergenza pandemica, i londinesi potrebbero decidere di rompere gli indugi e muoversi prima di quella data. In tal senso, il Chelsea sarebbe pronta a non attendere un taglio dei prezzi e potrebbe convincere il club tedesco con un’offerta monstre anche superiore alla futura clausola.