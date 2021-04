Haaland conteso: incontro col Real Madrid, ma due club sono sullo sfondo

Tutti pazzi per lui, Erling Haaland. L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund sta vivendo una stagione proficua dal punto di vista personale, ma il rendimento altalenante del club giallonero spalanca le porte per una possibile cessione in estate. E non mancano ovviamente le pretendenti.

ASTA

In estate si prospetta una vera e propria asta di mercato per Haaland. L’attaccante norvegese è già stato accostato frequentemente a Barcellona e Manchester City, pronti a farsi avanti con decisione per strapparlo al Borussia Dortmund. Addirittura i Citizens sognano un’accoppiata formata proprio da Erling e Leo Messi. Invece, secondo quanto riportato da Marca, l’entourage del giocatore si sarebbe visto nelle ultime ore con il Real Madrid per discutere della possibilità di trasferire il ragazzo classe 2000 nella capitale spagnola. Insomma sarà un’estate caldissima e non solo per le temperature.