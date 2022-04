Haaland decide il proprio futuro: spunta una data

Il norvegese dovrà decidere cosa fare nella prossima stagione

Real Madrid, Barcellona o Manchester City? Il futuro di Erling Braut Haaland è ancora piuttosto incerto e non si esclude anche l'ipotesi di una sua permanenza al Borussia Dortmund .

Da quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, l'entourage del bomber norvegese sfoglia la margherita delle offerte in vista della prossima estate ma ancora oggi, nessuna decisione è stata presa. Eppure, qualcosa potrebbe presto cambiare, perché l'attaccante del Borussia Dortmund, come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, avrebbe deciso di mettersi una deadline per scegliere con cura la sua prossima destinazione.