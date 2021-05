Haaland: “Dortmund? Ho un contratto…”

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato del suo futuro

Nonostante la poca liquidità di cassa che accomuna ogni club europeo, sarà un mercato pieno di sorprese. Adesso il valzer degli allenatori sta rubando la scena, più ci si avvicinerà all’estate più i giocatori saranno i protagonisti della sessione estiva. Come Erling Braut Haaland, talento del Borussia Dortmund , che forse, per approdare nella masterclass del calcio, dovrà aspettare il 2022, quando si attiverà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

L’ex Salisburgo ha rilasciato un’intervista a Jan Age Fjortoft, ex calciatore norvegese adesso opinionista per Viaplay Fotball, in cui ha parlato del suo futuro: "Il Dortmund dice che resterò al 100%? Ho un contratto col club e lo rispetterò. La qualificazione in Champions è stata molto importante per me. Voglio giocare questa competizione e ho grandi obiettivi".