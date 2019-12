Haaland, futuro in Germania: vola con Raiola per incontrare il Borussia Dortmund

L’eliminazione del Salisburgo dalla Champions League può ribaltare gli scenari futuri di Erling Haaland. Il bomber classe 2000 ha fatto impazzire mezza Europa a suon di gol, ben 8 nella fase a girone.

Su di lui Manchester United e molte altre big. Da adesso, anche il Borussia Dortmund. Come riporta Ruhr Nachrichten, infatti, l’attaccante del Salisburgo e il suo agente Mino Raiola sarebbero volati in Germania dove hanno incontrato un rappresentate del club tedesco. Nelle scorse settimane la società aveva ribadito che non prendere un attaccante in estate era stato un errore. Mancanza alla quale si potrebbe porre rimedio acquistando proprio il giovane bomber che ha stupito ed entusiasmato in questo 2019.

Su Haaland, da tempo anche la Juventus CON UNA PRECISA STRATEGIA.