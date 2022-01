Haaland ha scelto il Barcellona rinunciando per un motivo al Real

Il Barcellona nonostante una montagna di debiti pensa al norvegese

Erling Haaland è il giocatore più ambito dai grandi club europei e la prossima estate ci sarà una vera asta che piacerà sicuramente al Borussia Dortmund. L'attaccante norvegese, secondo le informazioni del Deportes Cuatro, avrebbe scelto di giocare per il Barcellona. Sempre secondo la stessa fonte, Haaland non vorrebbe andare al Real Madrid per evitare la concorrenza con Mbappé, che si presume ormai arriverà da svincolato la prossima estate dopo aver divorziato dal PSG.