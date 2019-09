Haaland, il Manchester United ci prova ma Raiola dice no per via di…Pogba

Senza dubbio uomo copertina della settimana, o per lo meno del turno di Champions League. Erling Haaland, attaccante del Salisburgo, si è preso la scena con la tripletta messa a segno contro il Genk nella prima partita del girone di coppa.

In attesa della gara del weekend di campionato, il bomber è già a quota 17 gol stagionali in 9 gare, tre di queste, appunto nel match di Champions League. Il centravanti classe 2000 è finito subito nel mirino dell big d’Europa, tra queste anche il Manchester United.

Dall’Inghilterra, infatti, i principali tabloid, tra cui il Sun e il Mirror, danno i Red Devils molto interessati ad Haaland ma, allo stesso tempo, sottolineano come potrebbe esserci un grosso ostacolo nel chiudere la trattativa.

RAIOLA – Il problema più grande nell’aprire l’operazione con il Salisburgo per Haaland porta il nome di Mino Raiola, agente dell’attaccante, che non vedrebbe di buon occhio fare un favore al Manchester United dopo che la società inglese non ha lasciato partire Paul Pogba, direzione Real Madrid. Insomma, stando ai tabloid britannici, Raiola si vorrebbe vendicare impedendo ai Red Devils di aggiudicarsi il giovane talento del Salisburgo. Alcuni osservatori del club inglese erano sugli spalti durante la sfida contro il Genk ma questo non basterà per portare avanti l’affare. Salvo che Raiola non cambi idea…