Haaland, il retroscena: in passato fu ‘snobbato’ da Rudi Garcia…

Sono tutti pazzi di Haaland. Il giovane centravanti del Salisburgo sta attirando l’attenzione dei principali club d’Europa. Classe 2000, il norvegese potrebbe cambiare presto squadra per approdare in una big.

Ma c’è chi, prima dell’exploit del giovane attaccante, lo aveva… rifiutato.

RETROSCENA – L’incredibile rivelazione arriva da Thomas Benedet, analista del Marsiglia ai tempi di Rudi Garcia. Il tecnico, ex anche della Roma, non aveva avuto una buona impressione di Haaland quando glielo avevano proposto: “L’anno scorso rimasi folgorato da Haaland e dissi a Rudi Garcia di prenderlo direttamente. Non fui ascoltato e firmò per il Salisburgo”, ha raccontato Benedet a La Provence. Visti i 26 gol in 18 partite in questa stagione, al Marsiglia si staranno ‘mangiando le mani’…