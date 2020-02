Haaland, il retroscena: scartato dal Barcellona per scarsa tecnica

Erling Haaland è il bomber del momento. Il centravanti norvegese, passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund non smette di stupire. Gol a raffica e record su record abbattuti. L’attaccante, accostato in passato anche alla Juventus e altri club blasonati, sarebbe potuto finire anche al Barcellona ma, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sarebbe stato scartato dopo essere stato visionato ben 15 partite.

Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona nella passata stagione, quando si ragionava se acquistare o meno un attaccante da far crescere al fianco di Suarez per poi fargli prendere il suo posto, avrebbe visionato Erling Haaland per non meno di 15 partite, con osservatori ad hoc salvo poi decidere che non fosse adatto. Il motivo? Haaland è stato ritenuto scarso tecnicamente, o per lo meno non così forte per gli standard blaugrana. Col senno del poi, siamo convinti che il Barcellona si sia pentito. E visti i numeri dell’attaccante, qualcuno si starà mangiando le mani…