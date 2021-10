Haaland può lasciare il Borussia Dortmund: due nomi per sostituirlo

Erling Haaland sembra vicino a lasciare il Borussia Dortmund, che pensa a due opzioni per sostituirlo

Arrivato due anni fa al Borussia Dortmund, Erling Haaland ci ha messo poco a convincere i tifosi gialloneri del suo notevole valore. L'attaccante norvegese è stato uno dei punti di forza della formazione in questo biennio. Il talento classe 2000, però, è anche uno pezzi pregiati sul mercato e non mancano così le offerte per strapparlo al club tedesco. Così il Borussia inizia a guardarsi intorno per cercare un sostituto, qualora diventasse impossibile trattenerlo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, il primo nome della lista sarebbe la punta dell'Ajax Sebastien Haller. L'alternativa per i tedeschi sarebbe Adeyemi, attaccante del Salisburgo anche se non manca la concorrenza.