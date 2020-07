Haaland, sogno di mercato della Juventus: il precedente che fa sorridere i bianconeri

Erling Haaland è il sogno di mercato di tante squadre, Juventus compresa. Nonostante l’attaccante del Borussia Dortmund abbia di recente precisato che non intende muoversi dalla Germania nel breve periodo, i rumors sono sempre abbastanza insistenti e in casa bianconera si potrebbe sperare nel colpo a sorpresa.

Haaland: il precedente che fa sorridere la Juventus

Come scrive calciomercato.com, infatti, bisogna fare molta attenzione alle clausole rescissorie, sempre più protagoniste del mercato. Come già capitato per Matthijs de Ligt dall’Ajax, anche per il talento norvegese del Borussia Dortmund le cose potrebbero andare in un verso che potrebbe piacere alla Vecchia Signora. La Juventus è sempre molto attenta ai giovani e l’idea di ridurre l’età media della rosa nei prossimi anni è alla base del progetto. Così come per de Ligt è stata studiata una clausola particolare che lo potrebbe liberare nel 2022, lo stesso potrebbe accadere col bomber norvegese. Il tutto, sotto l’attenta gestione di Mino Raiola, in ottimi rapporti appunto con la Juventus. Corteggiatissimo da tanti top club, Haaland ha confermato che per quest’anno intende rimanere dov’è arrivato a gennaio firmando un contratto che prevede la possibilità di liberarlo per 75 milioni proprio nel 2022, la stessa estate in cui sarà acquistabile de Ligt. In tal senso, una notizia positiva per la Juventus che pensa di gettare le basi giuste per garantirsi il gigante d’attacco…

QUI LE NEWS DI GOSSIP