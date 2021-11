Haaland via dal Dortmund? Raiola ammette: “Gli piace la Spagna”

Il futuro di Erling Haaland potrebbe essere in Spagna. Lo ha ammesso l'agente del giocatore, Mino Raiola

L'eliminazione del Borussia Dortmund nella fase a gironi di Champions League solleva interrogativi importanti sul futuro della squadra. I gialloneri rischiano di dover fare i conti con perdite economiche importanti derivanti dalla mancata qualificazione agli ottavi di finale. Così, per poter rimediare a questa carenza, la formazione tedesca potrebbe anche sacrificare il suo gioiello principale: Erling Haaland. L'attaccante norvegese classe 2000 potrebbe finire in un top club. Il suo agente Mino Raiola ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Deportes Cuarto: "Non parlo di mercato. Ad Haaland piace la Spagna, soprattutto la sua casa in Spagna. È troppo presto per parlare di dove giocherà il prossimo anno".