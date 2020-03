Hakimi, sedotto e abbandonato: “Real Madrid? Nessun contatto da quando son partito…”

Nonostante l’emergenza coronavirus, lo sport, ed in questo caso il calcio, prima o poi dovranno andare avanti. Ecco perché uno dei temi caldi è il mercato con i prestiti e le scadenze, ormai all’ordine del giorno.

Chi si trova ad affrontare una situazione molto particolare è l’estero del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid Achraf Hakimi. Il laterale era stato ceduto in prestito secco per due anni ai tedeschi, ma lo stesso giocatore, come affermato ai microfoni di El Chiringuito TV, non ha idea di cosa potrà accadere dato che non sente il club principale… dal suo addio.

INCERTEZZA – “Quale sarà il mio futuro? Sinceramente non sento la società (il Real Madrid ndr) da quando me ne sono andato”, ha spiegato Hakimi. “Non mi è stato ancora detto niente sul mio futuro. Per adesso, però, non ci penso molto. Se avrò la possibilità di tornare a giocare nel Real Madrid sarò felice, ma se non dovesse accadere continuerò a crescere e a migliorarmi da un’altra parte”.