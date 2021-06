Hakimi, testa a testa tra Chelsea e Psg: arriva il rilancio

Per Hakimi si è scatenata un’asta di mercato tra Chelsea e Psg, con quest’ultimi che avrebbero rilanciato

In un primo momento sembravano i francesi in vantaggio, con un’offerta da 60 milioni di euro che l’Inter voleva ritoccata verso l’alto, verso gli 80. Poi il rilancio dei Blues, inserendo anche contropartite tecniche gradite ai nerazzurri (soprattutto Marcos Alonso). Adesso, però, il segnale del Psg, che non intende mollare la presa. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, all’Inter è stato presentato quel rilancio che Ausilio e Marotta aspettavano, che alza ulteriormente l’asticella dell’operazione. Non resta che aspettare le mosse del Chelsea, se avrà voglia di controbattere o se lascerà Hakimi al club parigino.