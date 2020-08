Hamann avverte il Bayern: “Prendere Messi ora non avrebbe senso”

Quale potrebbe essere la destinazione possibile per Leo Messi in caso di divorzio dal Barcellona? Difficile da stabilire. Sicuramente tutti i top club proveranno a fare un tentativo per avere il fuoriclasse argentino nella loro rosa. Tra questi potrebbe esserci anche il Bayern Monaco, anche se i bavaresi non sembrano essersi ancora fatti avanti.

Non tutti credono che acquistare Messi sia la miglior soluzione. Un esempio è stato fornito da Dietmar Hamann. L’ex centrocampista tedesco ha spiegato le sue ragioni a Sky Germania: “Da tifoso, mi piacerebbe vedere Messi al Bayern, ma per me non è realistico. Perché per quanto possa sembrare stupido, un trasferimento di Messi avrebbe poco senso per il Bayern in questo momento!”.