Hart, addio Burnley: il portiere pronto all’avventura in Scozia

Il futuro di Joe Hart potrebbe essere in Scozia. Lo storico portiere della Nazionale inglese, con un passato anche in Italia con la maglia del Torino, potrebbe vivere una delle sue ultime esperienze da calciatore con la maglia del Celtic.

L’ex numero uno anche del Manchester City, tra 3 giorni vedrà il suo attuale contratto col Burnley scadere. La società inglese non intende estendere ulteriormente il suo rapporto con il classe 1987 che sarà costretto a cambiare aria. A 33 anni, l’estremo difensore sembra essere destinato alla Scozia dove, secondo il Telegraph, il Celtic starebbe pensando a lui nel caso in cui dovesse fallire il tentativo per far restare Fraser Forster in prestito dal Southampton.

