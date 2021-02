Hazard flop al Real Madrid: il Chelsea… vuole ricomprarlo a metà prezzo

Eden Hazard al Real Madrid, un rapporto ancora non veramente sbocciato. Una forma fisica inizialmente problematica e una serie di infortuni di media-grave entità hanno condizionato fin qui la sua esperienza nella capitale spagnola iniziata nel luglio 2019. E se in Spagna sembrano ormai essersi arresi nel recuperare quel fuoriclasse tanto apprezzato ai tempi del Chelsea, in Inghilterra c’è chi, invece, vede nel classe 1991 una grande possibilità.

Hazard, il Chelsea lo rivuole a metà prezzo

Come riporta DefensaCentral, infatti, il Chelsea starebbe pensando a ricomprare dal Real Madrid il talento belga che proprio a Londra, con la maglia blues, aveva dato il meglio di sé. Venduto nell’estate 2019 per una cifra attorno ai 100 milioni di euro, gli inglesi starebbero ipotizzando di proporre ai blancos un’operazione che vede Hazard di ritorno allo Stamford Bridge, questa volta però, per la metà della somma del suo ultimo trasferimento.

I blues credono fortemente nel talento di Hazard e sperano di poter ricomprare il giocatore per circa 40-50 milioni. Un vero e proprio “saldo” rispetto al passaggio precedente. Il valore di mercato del calciatore, in effetti, si è decisamente abbassato. Secondo transfermarkt, il fantasista belga aveva una valutazione pari a 150 milioni ai tempi del trasferimento da Londra a Madrid. Adesso, invece, la sua quotazione è di 50 milioni.