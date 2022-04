Hazard, per la rinascita la cura può essere… suo fratello

Il belga potrebbe raggiungere il fratello Thorgan al Borussia Dortmund

Potrebbero esserci novità per quanto riguarda il futuro di Eden Hazard che sarà lontano dal Real Madrid dopo la conclusione di questa stagione. L'esperienza con i Blancos è stata a dir poco fallimentare per il belga che tra infortuni vari è stato impiegato veramente poco dalla squadra.

Si è parlato tanto del calciatore belga che, fino a due anni fa, sembrava poter diventare uno dei giocatori più del mondo viste anche le prestazioni in maglia Chelsea che avevano portato proprio le Merengues a puntare su di lui. Invece, niente è andato come ci si aspettava.

Ecco perché, adesso, si parla di addio e di una rinascita che potrebbe avvenire in un clima amico. Anzi, in famiglia... Cadena Ser, infatti, spiega come sulle tracce di Eden Hazard ci sia anche il Borussia Dortmund nel qualche gioca suo fratello Thorgan. Potrebbe essere lui la cura migliore per il talento di Eden. Per i tedeschi, però, ci sarà da battere la concorrenza di Arsenal e anche di Chelsea, club dove ha fatto in passato grandissime cose.