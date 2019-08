Hellas Verona, colpo a centrocampo: arriva Verre dalla Sampdoria

L’Hellas Verona batte un nuovo colpo. Gli scaligeri continuano a puntellare la squadra a disposizione del tecnico Ivan Juric. Dopo l’innesto di Miguel Veloso, arriva un altro giocatore via Genova. Si tratta di Valerio Verre. L’ex Roma ed Udinese ha disputato diverse stagioni tra Pescara e Perugia in prestito, ben figurando. La Sampdoria, detentrice del suo cartellino, ha preso la decisione di far accumulare minuti ed esperienza al talento classe 1994, girandolo in prestito all’Hellas. A Verona, Verre andrà a rinforzare il centrocampo gialloblù.